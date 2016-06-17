克里称美国外交官们签署的叙利亚问题备忘录是一份“重要声明”

特朗普警告德国宝马 在墨西哥造车输美将课征35%边境税
路透柏林1月15日 - 美国候任总统特朗普发出警告，对于德国宝马汽车(BMW) 计划在墨西哥一座新厂制造并出口美国的汽车，将课征35%边境税。
路透哥本哈根6月17日 - 美国国务卿克里周五称，待他回到华盛顿后，超过50名美国外交官签署的叙利亚问题内部备忘录是他要讨论的一个“重要声明”。
该备忘录强烈指责美国的叙利亚政策，呼吁对阿萨德领导的叙利亚政府发动军事打击，阻止其持续地违反内战停火协议。
“这是一份重要的声明，我非常尊重程序。回去之后我将有机会与大家见面，”克里在出访哥本哈根期间对路透说道。
他表示自己没有看过这份备忘录。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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