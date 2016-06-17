克里称美国外交官们签署的叙利亚问题备忘录是一份“重要声明”

路透哥本哈根6月17日 - 美国国务卿克里周五称，待他回到华盛顿后，超过50名美国外交官签署的叙利亚问题内部备忘录是他要讨论的一个“重要声明”。

该备忘录强烈指责美国的叙利亚政策，呼吁对阿萨德领导的叙利亚政府发动军事打击，阻止其持续地违反内战停火协议。

“这是一份重要的声明，我非常尊重程序。回去之后我将有机会与大家见面，”克里在出访哥本哈根期间对路透说道。

他表示自己没有看过这份备忘录。（完）