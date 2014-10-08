媒体称赛门铁克分拆谈判进入高级阶段

英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透10月8日 - 彭博援引熟悉情况的消息人士报导称，电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)将业务分拆为两个实体公司的谈判已经进入高级阶段。其中一家实体企业将销售安全软件，另一家以数据存储为主。(完)
(编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。