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国际财经 | 2014年 10月 9日 星期四 07:33 BJT

媒体称赛门铁克分拆谈判进入高级阶段

路透10月8日 - 彭博援引熟悉情况的消息人士报导称，电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)将业务分拆为两个实体公司的谈判已经进入高级阶段。其中一家实体企业将销售安全软件，另一家以数据存储为主。(完)

(编译 洪曦; 审校 田建华)

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