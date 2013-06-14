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路透中文国际短讯 | 2013年 6月 14日 星期五 11:13 BJT

美国指责阿萨德使用化学武器 拟向反对派提供军事援助

美国白宫周四称，美国已经断定叙利亚政府军向反对派力量使用过化学武器，总统奥巴马已决定向叙利亚反对派提供直接军事援助。叙利亚反对派力量近日战事连连失利亟需武器，白宫副国家安全顾问罗兹(Ben Rhodes)称，奥巴马已经决定向他们提供“直接军事支持”。路透

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