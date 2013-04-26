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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 26日 星期五 14:38 BJT

美国怀疑叙利亚使用化学武器 但无确凿证据

美国白宫周四称，叙利亚阿萨德政府可能在内战中小规模使用了化学武器，不过强调美国总统奥巴马要获得确凿证据才会采取行动。美国官员称，情报机构“不同程度地相信”阿萨德军队对反政府军使用了沙林毒气，不过“缺乏明确的连续性证据”。图为资料图片。路透
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