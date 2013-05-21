黎巴嫩真主党参与叙利亚激战 奥巴马表示关切

黎巴嫩真主党游击队为其所支持的叙利亚总统阿萨德进行了其在叙境内最大规模的一场战斗，引发国际社会担忧叙内战可能蔓延，并演变为穆斯林世界什叶派与逊尼派之争。美国也紧急呼吁各方保持克制，白宫称总统奥巴马与黎巴嫩总统苏莱曼进行了对话，表达了对这一态势的关切。路透