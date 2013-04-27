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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 27日 星期六 11:20 BJT

奥巴马对叙化学武器消息表态强硬但无行动

美国总统奥巴马周五警告叙利亚称，叙利亚使用化学武器将导致“游戏规则改变”，但在目前仅有初步证据的情况下，美国不会匆忙干预该国内战。此前美国有情报显示叙利亚当局可能对国民使用了化学武器。路透

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