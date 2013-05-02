奥巴马暗示对叙利亚化武问题不作匆忙回应

美国总统奥巴马周二暗示，他不会对叙利亚使用化学武器问题匆忙作出回应，在事关叙利亚内战的问题上将保持谨慎。奥巴马在白宫记者会上表示，有证据显示该国境内使用了这些武器，但仍有很多情况尚未掌握，如使用方式、何时使用、以及是何人何组织使用了这些武器。路透