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路透中文国际短讯 | 2013年 5月 3日 星期五 14:20 BJT

美国民众希望政府远离叙利亚内战--民调

路透/益普索周三公布的一项调查显示，多数美国人不希望美国政府干预叙利亚内战，即便叙利亚政府使用化学武器。在这项网络调查中，仅有10%的受访者表示，美国应该介入叙利亚战争。61%的人则反对介入。路透
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