独家：美国所谓叙化武袭击死亡人数或包括常规轰炸受害者--消息

路透华盛顿9月12日 - 美国奥巴马政府用来证明叙利亚政府军在8月21日袭击中使用了化学武器的证据中，最确凿也最惊人的细节之一是死亡人数，据美国政府一位官员称，死亡人数为1,429人，其中有426名儿童。

白宫于8月30日首次公布的这一数字，后来在国务卿克里一边形容他看到的袭击受害者视频，一边对叙利亚总统阿萨德发出的强烈谴责中得到强调。叙利亚却否认袭击一事。

“我们看到一排一排躺在医院地板上的孩童，他们本应该舒舒服服地躺在家里的床上，却都死于阿萨德政府的毒气弹，身边躺着的是遭受同样厄运的父母和祖父母。美国政府现在得知至少有1,429名叙利亚人在这次袭击中丧生，包括至少426名儿童，”克里说道。

但一些美国国会人士目前对这个数字表示怀疑。

三位国会消息人士对路透表示，有政府官员私底下曾表示，部分受害者可能是在大马士革郊区遭受沙林毒气袭击后，被普通炮弹击中身亡的。他们表示，这样的信息不利于支持奥巴马总统的打击叙利亚计划。

一位白宫发言人表示，所有关于死亡人数的问题应该去问情报机构发言人，包括请他们评论死亡人数的争议是否不利于国会对政府政策的支持。

“情报部门对评估有很高标准，但要获得100%准确的数字基本上不可能，”国家情报主管办公室的首席发言人Shawn Turner说。“情报工作做不到这点。”

一位国会消息人士说，政府官员在闭门简报会议中表示，他们无法排除一种可能，即某些美国政府所列的死亡人数中，有些人是死于携带毒气的火箭弹的常规炸弹部件，或者是死于毒气弹攻击后的炮击。

第二位消息人士支持美国的政策。该人士表示，政府官员关于死亡人数1,429人的警示性说明，促使其避免采用这个数字。

第三位消息人士说，政府官员曾遭到国会议员质疑数据的准确性，并承认他们“无法确认”部分被列为死于化武攻击的死者之真正死因。

一位熟知该项简报会议的政府官员却否认对于死亡人数是如何得出1,429存在疑义。第二位官员断言，国会山庄的官员只听得进去自己想听的话，因为许多议员反对奥巴马的计划。

一位政府消息人士对路透说，他们凭藉一种有效的情报方法来估计出死亡人数。

国会消息人士说，有些国会成员要求亲眼看看美国情报机构所收集到的原始情报。但目前为止，政府仅提供综述报告。

叙利亚政府否认发动毒气攻击，但承认拥有这类武器，正在讨论放弃化武。(完)

(编译 李婷仪 审校 张涛)

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