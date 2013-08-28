美国对叙利亚发动军事打击将使秋季预算之争降温

图为美国科罗拉多州一家银行拍摄到的美元现钞和硬币。 REUTERS/Rick Wilking

* 财政之争预计是在9月和10月

* 叙利亚可能改变预算之争中的考量

* 军事行动期间的党派斗争或激起反弹

路透华盛顿8月28日 - 美国可能对叙利亚发动军事打击，而这或许会对美国政府秋季预算之争有降温作用，并减轻联邦政府关门或发生债务违约的概率。

调查显示，美国民众已经厌倦两党之争，若美国军方加入军事行动，尤其是行动持续数周以上的话，他们将对国会进一步丧失耐心。

这可能促使共和党和民主党对于采行又一次外交冒险政策再作思考--至少会暂时如此，尤其这一次还会威胁到政府的财政稳定。

卡托研究所预算分析师Tad DeHaven说，叙利亚因素“可能会改变预算讨论中的策略演算”。他曾在国会担任助手。

国会一名共和党高级助理称，叙利亚问题对于预算之争的影响是个“未知数”。

“我不认为这会影响债务上限之争的最终结果，但或许至少会改变斗争的进程，”他表示。

“如果美国对叙利亚采取军事行动，那么报纸头版头条就没那么愿意登预算问题了。”

华府在未来两个月将面临两场预算斗争。第一场会在9月底，届时国会必须通过立法来继续为政府提供资金，否者政府可能关门。

第二场斗争预计是在10月，届时财政部必须得到国会批准来提高政府的举债上限。若不能调高债务上限，可能导致令市场不安的债务违约。

共和党掌控下的众议院希望利用这两次机会，施压奥巴马削减预算。一些由茶党支持的保守派人士也要求延后实施奥巴马签署的医改法案，该法案定于10月1日起执行。

**对政府机能失调已经疲劳**

DeHaven指出，在2011年夏季的预算冲突及2012年底的“财政悬崖”后，“美国民众对政府机能失调已经厌倦。”

保守派活跃分子在8月花了大量时间，试图给众议院议长贝纳加大施压，利用政府关门的威胁要求切断对奥巴马医改法案的资金支持。

1995和1996年共和党因政府关门在政治上受创，贝纳担心共和党人会再因摊牌而遭受指责，并因此拖累2014年国会选举。

待下周议员回到华盛顿时，他们就只剩九个立法日来批准支出措施，避免政府关门。贝纳正考虑通过一项60-90天的短期支出法案。

如果他能够通过这份法案，免去政府关门之灾，债务上限就会成为秋季预算大战中的焦点。美国财政部长杰克卢周一表示，如果不上调债务上限，政府到10月中旬将濒临资金枯竭之境。

“两党将在10月进行交锋，”智库Bipartisan Policy Center的Steve Bell表示。他曾经担任参议院预算委员会高级助手。

Bell称，如果对叙利亚冲突的干预持续到10月，将增加奥巴马的优势，因对军事冲突的倾向会暂时提升总统的支持率，美国民众会团结起来。

“这可能会给总统在以后的谈判中带来一点点优势，但取决于参与程度和持续时间长短，”Bell表示。(完)

(编译/审校 隋芬/王翔琼/梁睿雪/石冠兰/李春喜)

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