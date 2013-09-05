克里称叙温和反对派影响力增强 暗示美国政府立场转变

美国股市：以小跌为首季收尾，但道指和标普指数创2015年底来最大季度涨幅
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Mark Hosenball/Phil Stewart
路透华盛顿9月5日 - 美国国务卿克里公开称，叙利亚立场温和的反对派组织的影响力日渐增强，这似乎与美国和欧洲情报消息人士及非政府专家的评估有出入，后者认为伊斯兰极端分子仍是迄今以来最残酷无情且组织有序的叛乱分子。
在本周的国会听证会上，克里为总统奥巴马提出的对叙有限打击计划提供理由，他表示叙利亚武装反对派“变得益发温和，成员更加广泛，更加遵守民主进程，更具包容性且保护少数族裔的体制”。
“反对派正在变得日益强大，”他周二在参议院对外关系委员会称。
美国和欧洲的情报消息人士及关注叙利亚冲突的民间专家则暗示，克里的评估有些乐观。
他们指出，叙利亚反对派组织中的极端伊斯兰分子在数量上可能不及更为温和的反对派战士，但像努斯拉阵线（Nusra Front）这样的伊斯兰组织，他们组织有序，手中握有武器且训练有素。
克里的言论代表的是奥巴马政府基调的转变。过去两年多来，奥巴马政府在向叙利亚反对派提供武器援助方面一直谨慎行事，原因是担心所提供武器落入极端伊斯兰分子之手。
美国国务院一位发言人称，克里的言论代表国务院的立场。该发言人还称，叙利亚反对派“在过去几个月采取措施进行合并，当中包括选举领导人”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透3月31日 - 美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通下跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。
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路透芝加哥3月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周五 收高，因美国农业部发布种植面积和季度库存报告后，出现技术性买盘。 美国农业部报告，2017年各类小麦种植面积为4,605.9万英亩，基本 符合行业预估，为1919年开始有纪录以来最低。 包括商品基金在内的大型投机客持有大量CBOT小麦净空头头寸，使市 场很容易出现空头回补。 美国农业部还报告，3月1日小麦库存为16.55亿蒲式耳，高于分析师1 6.27亿蒲式耳的平均估值。 CBOT-5月小麦 收高5-1/2美分，报每蒲式耳4.26-1/2美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为159,975口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)