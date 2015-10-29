美副国务卿称俄罗斯无法在叙取得胜利 应推动叙政治过渡

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透巴黎10月28日 - 美国副国务卿布林肯（Antony Blinken）对法国24电视台称，俄罗斯在叙利亚的干预行动“进展不是特别好”，该国应当推动叙利亚的政治过渡。
俄罗斯称，自9月30日实施空袭以来，已经摧毁了叙利亚境内的逾800个恐怖分子目标。
“他们（俄罗斯）无法在叙利亚境内取得胜利，他们或许可以阻止阿萨德失败，但无法取得胜利。”布林肯说。
“他们在地面支持（叙利亚）政权的行动进展不是特别好，尽管俄方空军发起了猛攻，但取得的进展甚微。”布林肯在巴黎参加完涉及叙利亚问题的会谈后说道。
“俄罗斯目前有动机和更多的影响力来推动阿萨德及其政权进行过渡。各方的共识是，军事手段无法解决叙利亚问题，俄罗斯方面也益发这么认为。”
布林肯在法国电台RTL接受采访被问及阿萨德下台是否为任何进展的先决条件时说：“这不是先决条件，但形势的发展势必导致阿萨德下台。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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