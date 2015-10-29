美副国务卿称俄罗斯无法在叙取得胜利 应推动叙政治过渡

路透巴黎10月28日 - 美国副国务卿布林肯（Antony Blinken）对法国24电视台称，俄罗斯在叙利亚的干预行动“进展不是特别好”，该国应当推动叙利亚的政治过渡。

俄罗斯称，自9月30日实施空袭以来，已经摧毁了叙利亚境内的逾800个恐怖分子目标。

“他们（俄罗斯）无法在叙利亚境内取得胜利，他们或许可以阻止阿萨德失败，但无法取得胜利。”布林肯说。

“他们在地面支持（叙利亚）政权的行动进展不是特别好，尽管俄方空军发起了猛攻，但取得的进展甚微。”布林肯在巴黎参加完涉及叙利亚问题的会谈后说道。

“俄罗斯目前有动机和更多的影响力来推动阿萨德及其政权进行过渡。各方的共识是，军事手段无法解决叙利亚问题，俄罗斯方面也益发这么认为。”

布林肯在法国电台RTL接受采访被问及阿萨德下台是否为任何进展的先决条件时说：“这不是先决条件，但形势的发展势必导致阿萨德下台。”（完）