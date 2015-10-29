美副国务卿称俄罗斯无法在叙取得胜利 应推动叙政治过渡

《汇市简讯》伦敦盘初：叶伦讲话打压美元下跌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎10月28日 - 美国副国务卿布林肯（Antony Blinken）对法国24电视台称，俄罗斯在叙利亚的干预行动“进展不是特别好”，该国应当推动叙利亚的政治过渡。
俄罗斯称，自9月30日实施空袭以来，已经摧毁了叙利亚境内的逾800个恐怖分子目标。
“他们（俄罗斯）无法在叙利亚境内取得胜利，他们或许可以阻止阿萨德失败，但无法取得胜利。”布林肯说。
“他们在地面支持（叙利亚）政权的行动进展不是特别好，尽管俄方空军发起了猛攻，但取得的进展甚微。”布林肯在巴黎参加完涉及叙利亚问题的会谈后说道。
“俄罗斯目前有动机和更多的影响力来推动阿萨德及其政权进行过渡。各方的共识是，军事手段无法解决叙利亚问题，俄罗斯方面也益发这么认为。”
布林肯在法国电台RTL接受采访被问及阿萨德下台是否为任何进展的先决条件时说：“这不是先决条件，但形势的发展势必导致阿萨德下台。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
* 日股日经指数涨0.34%，沪综指涨0.62%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.15%，美国原油期货涨0.31%，美国公债收益率报2.456%
路透台北1月20日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股再转为买超25.08亿台币；上交易 日为卖超30.69亿台币。 三大法人今日合计买超28.69亿台币，上交易日修正后为卖超28.02亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/20 +25.08 +28.69 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59r 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36
高田 连续第二天跌停，暴跌21%，投资者关注管理层重组公司的努力。一位消息人士告诉路透，高田的竞购方正推动针对高田国内业务的法院调停振兴计划。(完)