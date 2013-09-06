美国放弃寻求安理会批准对叙动武 指责俄阻挠

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透联合国9月5日 - 美国周四宣布已放弃在叙利亚问题上与联合国安理会合作的尝试，并指责俄罗斯挟持了安理会，从而让俄罗斯在叙利亚的盟友得以部署化学武器攻击无辜孩童。
美国驻联合国大使鲍尔(Samantha Power)的言辞清楚表明，华府在对叙利亚发动军事打击前不会寻求获得联合国的批准。鲍尔说，英国上周提交给安理会常任理事国的一份决议草案，呼吁就叙利亚对平民的化武袭击作出回应，但该草案实际上已成废纸。
鲍尔表示，安理会未能行使维护国际和平与安全的职责。(完)
(编译 徐文焰；审校 王冠中)
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路透北京4月1日 - 中国国务院日前决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。