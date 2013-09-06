美国放弃寻求安理会批准对叙动武 指责俄阻挠

路透联合国9月5日 - 美国周四宣布已放弃在叙利亚问题上与联合国安理会合作的尝试，并指责俄罗斯挟持了安理会，从而让俄罗斯在叙利亚的盟友得以部署化学武器攻击无辜孩童。

美国驻联合国大使鲍尔(Samantha Power)的言辞清楚表明，华府在对叙利亚发动军事打击前不会寻求获得联合国的批准。鲍尔说，英国上周提交给安理会常任理事国的一份决议草案，呼吁就叙利亚对平民的化武袭击作出回应，但该草案实际上已成废纸。

鲍尔表示，安理会未能行使维护国际和平与安全的职责。(完)

(编译 徐文焰；审校 王冠中)

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