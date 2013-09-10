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时事要闻 | 2013年 9月 10日 星期二 10:45 BJT

美国若对叙动武应准备面对一切后果--阿萨德

路透华盛顿9月9日 - 叙利亚总统阿萨德警告称，如果美国对叙利亚动武，可能遭受报复性攻击。他表示，如果叙利亚受到军事打击，美国人可能“面对任何行动”。

哥伦比亚广播公司周一播放了阿萨德接受采访的视频。阿萨德否认与8月21日发生在大马士革附近的疑似化学武器攻击有关。

美国称，上述化学武器攻击导致超过1,400人丧生，阿萨德的部队应对此负责。美国总统奥巴马威胁要发动军事行动，惩罚叙利亚政权。

阿萨德表示，如果美国对叙利亚动武，美国“应准备面对一切”。

阿萨德在大马士革接受哥伦比亚广播公司采访时称，后果“可能以不同形式展现”，包括“直接和间接”的影响。

间接后果可能包括“不稳定以及恐怖主义在该地区蔓延，这将直接影响西方国家”。

他还指出，伊朗和黎巴嫩真主党等国家和组织可能针对美国采取行动。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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