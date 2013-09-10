美国若对叙动武应准备面对一切后果--阿萨德

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿9月9日 - 叙利亚总统阿萨德警告称，如果美国对叙利亚动武，可能遭受报复性攻击。他表示，如果叙利亚受到军事打击，美国人可能“面对任何行动”。
哥伦比亚广播公司周一播放了阿萨德接受采访的视频。阿萨德否认与8月21日发生在大马士革附近的疑似化学武器攻击有关。
美国称，上述化学武器攻击导致超过1,400人丧生，阿萨德的部队应对此负责。美国总统奥巴马威胁要发动军事行动，惩罚叙利亚政权。
阿萨德表示，如果美国对叙利亚动武，美国“应准备面对一切”。
阿萨德在大马士革接受哥伦比亚广播公司采访时称，后果“可能以不同形式展现”，包括“直接和间接”的影响。
间接后果可能包括“不稳定以及恐怖主义在该地区蔓延，这将直接影响西方国家”。
他还指出，伊朗和黎巴嫩真主党等国家和组织可能针对美国采取行动。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。
路透伦敦4月4日 - 英国国会退欧特别委员会周二表示，首相特雷莎·梅必须给出一份经济评估说明在没有达成协议的情况下就退出欧盟所带来的影响，以证明“没达成协议好过糟糕的协议”。