明年看好美国资产 亚洲区域看好台湾和印度股市--瑞银

路透上海12月9日 - 瑞银财富管理周二发布其首席投资总监年度展望报告，明年继续看好股票和信用债券，尤其是美国资产。而在亚洲区域，瑞银相对看好台湾和印度股市表现，看淡印尼、马来西亚和新加坡股市。

报告指出，明年投资者将面临一个差异化的世界，各国经济增长不均衡，经济政策将采取不同的途径，因此金融资产前景各异。美国经济增比较其他地区更快，美联储有可能明年加息，瑞银建议加码美国股票和美元，减码美国高评级债券。

“明年投资主线要看美元，亚洲货币会受压制，人民币有轻微贬值压力。”瑞银北亚太区首席投资总监浦永灏表示，在强势美元环境中，亚洲货币欲达成正回报颇具挑战性，但相对于G10(10国集团)或是其他新兴货币，亚洲货币较抗跌。

他说，传统上美元汇率走强期间，亚洲股市回报较低迷。预计未来一年亚洲（日本除外）股票的回报率在中至高个位数之间，且波动放大。瑞银看好台湾市场，主要是该地区将受惠于美国消费科技周期的敞口，而印度主要是具有增长加速和改革利好。

由于明年美国国债收益率预期将走高且信用利差将趋缓，预计亚洲债券明年总回报率将降至2.5-3.5%。瑞银对亚洲区的投资级债券持中性观点，亚洲银行资本债券或可提供具吸引力的投资机会。

在货币方面，瑞银认为，基于亚洲经济增长并非齐头并进且利息收益差异极大，新台币、菲律宾比索和印度卢比表现强于新加坡元和印尼盾。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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