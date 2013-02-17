美参议员指责台湾对军力有自满感

美国参议员柯宁(John Cornyn)指责台湾在购买新F-16战机一事上没有做出足够的努力，他表示，“当涉及到台湾的军事能力时，台湾方面似乎就会有一种莫名其妙的自满感。”柯宁曾带头劝说总统奥巴马不要理会中国政府的关注，向台湾出售新F-16战机。路透