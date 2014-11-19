美国监管机构要求将高田安全气囊召回范围扩大至全美

路透华盛顿11月18日 - 美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)周二宣布，已要求日本高田公司(7312.T)以及有关汽车厂商将此前仅限于美国局部地区的安全气囊召回范围扩大至全国。

迄今为止，高田公司和汽车企业的召回行动仅限于特定地区销售的数以百万计汽车。这些汽车的安全气囊存在缺陷，有可能在打开时发生爆裂，将金属碎片弹到车内。

NHTSA副局长David Friedman周二对记者表示，高田公司迄今为止表露出“不愿意继续扩大召回范围的态度”。

他称，这次扩大召回范围的直接起因是8月北卡罗来纳州一场车祸，车祸发生的地点在此前召回范围之外。

此前的局部性召回范围仅限于高温潮湿地区，包括佛罗里达、阿拉巴马、密西西比、佐治亚、路易斯安那各州以及德克萨斯州沿墨西哥湾部分地区。

本次扩大召回范围的命令要求福特(F.N)、马自达(7261.T), 本田(7267.T)、克莱斯勒和宝马(BMWG.DE)发出通知，将很快为消费者更换安全气囊。

“我们将启动一项程序，要求高田公司和汽车厂商召回所有受影响”车辆。(完)

(编译 郑茵 审校 张荻)

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