美国议员称高田操纵数据隐匿气囊问题 要求加速召回

旧金山联储总裁称美国经济前景不确定性跟以往基本相同
路透1月19日 - 在美国当选总统特朗普宣誓就职的前一天，一位颇具影响力的美国联邦储备会(美联储/FED)决策者表示，经济前景存在不确定性，但并没有高出以往水平。
路透华盛顿/底特律2月23日 - 美国议员周二向联邦监管机构和日本高田(7312.T)施压，要求加速召回数以百万计安全气囊发生器，指称证据显示高田操纵数据以隐匿产品问题。
另一方面，10家汽车厂商周二表示，高田安全气囊爆炸造成伤亡，是因为湿度、设计和制造问题、以使用硝酸铵等原因综合导致。
路透周一报导，美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)继续调查是否应该扩大召回7,000万至9,000万具高田安全气囊发生器。目前为止，美国已召回2,900万具高田气囊发生器。
美国参议院商务、科学和运输委员会一份报告，引用过去12年一系列高田内部文件，文件显示公司高层认为发生器质量和测试的数据遭到操纵，以掩盖问题。委员会公布一份2013年文件显示，高田一位未具名经理对公司质控部门高级副总裁表示，限制2013年安全气囊召回范围的提议，可能“违反我们保护公众的道义责任”。
美国参议员Bill Nelson在参议院引述路透周一的报导称，NHTSA允许高田继续无限期生产含硝酸铵的气囊发生器，令人匪夷所思。
“为何他们不采取更积极的作为？而在这些我们看到含有硝酸铵的气囊发生器出现爆炸后，又有什么行动呢？”他重申参议员要求对此问题有所行动。
Nelson说，目前的召回行动可能得重新再来一遍，因为汽车制造商并没有真正消除汽车内的爆炸威胁。
高田发言人Jared Levy说，对于Nelson及另一位民主党人所提出的测试以及数据操纵的问题，“完全找不到借口，也绝对无法容忍或者再犯。”
“当初的相稳定硝酸铵气体发生器验证过程存在的问题，不是气囊爆裂伤人案例的根本原因...但这些问题完全不符合高田的工程标准及规范。”Levy说。(完)
(编译 李爽/李婷仪 审校 蔡美珍/郑茵)
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