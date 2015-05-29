美国国会将对高田气囊事件召开听证会 车企扩大召回数量

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透底特律5月28日 - 五家汽车制造商周四扩大采用高田(7312.T)气囊的轿车和卡车召回，美国国会定于下周就此项与六起致死案相关的安全问题召开听证会。
高田上周按照美国安全监管部门要求，将气囊相关召回数量增至3,400万辆，成为北美历史上规模最大的一次召回。全球召回数量超过5,300万辆。
高田和美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)上周公布的数字，包括了菲亚特-克莱斯勒(Fiat Chrysler)(FCAU.N)(FCHA.MI)、本田汽车(7267.T)、宝马汽车(BMW) (BMWG.DE)、福特汽车(Ford)(F.N) (F.N)和三菱汽车(7211.T)周四宣布的召回。
汽车制造商、监管部门和高田尚未找到问题的根源。
众议院商业、制造业及贸易小组委员会将在下周二下午，就高田安全气囊问题的最新进展举行听证会。
NHTSA新主管Mark Rosekind将出席下周的小组委员会听证会，该小组也将听取高田执行副总裁Kevin Kennedy、两个汽车制造商游说团体的领导以及一个独立测试组织主管的证词。
菲亚特克莱斯勒(FCA)周四因高田气囊问题而进行的全球召回扩大至约522万辆，相关车型从2003-2011年都有，其中约有450万辆是在美国。FCA说，之前的召回行动已涵盖了大多数车辆。
福特表示全球召回车辆扩大至151万辆，其中138万辆是在美国，而上周NHTSA和高田的宣布之前，其全球召回数量为543,031辆。
本田汽车将美国采用高田气囊的汽车召回数量扩大35万辆，将日本汽车召回数量扩大34万辆。
自2008年以来，本田汽车已在全球召回了约2,000万辆采用高田气囊部件的汽车。
宝马汽车表示，已将采用高田气囊车型的美国召回数量从140,696辆扩大至420,661辆。
三菱汽车将美国市场采用高田气囊的汽车召回数量增至82,784辆。
日产汽车(7201.T)向NHTSA表示，该公司不会扩大美国采用高田气囊的汽车召回数量。(完)
(编译 王丽鑫/李婷仪/汪红英；审校 王颖/张若琪/张涛)
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