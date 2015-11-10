美参议员寻求通过监管指导 确保高田完成问题气囊的召回

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透华盛顿11月9日 - 两位有影响力的美国参议员担心，日本高田(7312.T)没有能力完成可能致命的安全气囊气体发生器的召回工作，因而寻求通过监管指导来明确若高田美国子公司倒闭，如何让母公司负起责任。
“我们对高田处于风险中的财务偿付能力感到担忧...这可能会导致没有人会被迫去修理消费者存在瑕疵的安全气囊，”民主党参议员Richard Blumenthal和Edward Markey周一在致美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的信件中称。
Blumenthal和Markey在信中询问NHTSA局长Mark Rosekind，美国政府如何确保美国车主可以获得替换的气体发生器，以及倘若高田美国子公司倒闭，将如何处理召回成本和潜在罚款。
NHTSA官员未立即就此置评。(完)
(编译 汪红英；审校 许娜)
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。