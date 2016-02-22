独家：美国当局可能扩大召回多达9,000万具高田气囊发生器

路透底特律/华盛顿2月22日 - 据一名直接知情人士表示，美国汽车安全监管当局正在研究，是否应该扩大召回7,000万至9,000万具日本高田(7312.T)安全气囊发生器，因为这些气囊发生器有可能对驾驶员造成危险。

目前为止，美国已召回2,900万具高田气囊发生器，上述规模将使召回规模扩大三倍。

根据路透所见到的一份高田公司文件，在美国的汽车里，总计多达1.2亿具高田气囊发生器含有与召回问题气囊相同的硝酸铵起爆剂。这份文件已经获得两名高田离职主管确认。在此之前，这个数字从未被报导过。

高田已表示，部分气囊发生器可能因遭遇过度压力而爆炸，炸破钢制容器，射伤驾驶人。

受到影响的汽车数量仍不确定，因为许多车辆配备一具以上安全气囊发生器，而且并非都来自同一厂商。在美国日前宣布召回540万具气囊发生器之前，联邦监管当局表示，自2004年以来召回的约1,900万辆汽车，使用了约2,400万具有问题的高田气囊发生器。

前经理将高田北美安全气囊气体发生器质量问题形容为“由来已久”，最早可回溯至2001年的数十封公司电子邮件和文件中看出端倪。他们称，这些问题导致高田及监管机构也难以认定，在数以千万计的发生器中，究竟哪一些存在潜在危险。

“你根本就不可能知道，”其中一位前高田经理称，这位经理切身知悉该公司的制造方面问题的历史。

这些前高田经理仍在从事业内工作，均要求匿名。

在被问及大规模额外召回可能性，以及目前车辆中仍在用的另外7,000万-9,000万发生器是否可能对驾驶员造成危险时，高田拒绝置评。新一轮大幅召回可能给高田带来数十亿美元代价，并将替换处理过程再延长数年。

该公司在一份声明中称，正在“全力配合监管机构和汽车客户，将继续采取积极行动来推进车辆安全。”(完)