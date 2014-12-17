美国确定对产自中国大陆和台湾的太阳能产品征高额关税

中移动首季净利同比增长3.7% 至248亿元人民币
路透香港4月20日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动周四公布，今年首季净利同比增长3.7%，至248亿元人民币。
路透华盛顿12月16日 - 根据美国商务部发布的声明，美国周二确定对产自中国大陆和台湾的太阳能产品征收高额进口关税。
对中国大陆产品征收的反倾销关税高达165.04%。德国太阳能厂商SolarWorld AG (SWVKk.DE)的美国子公司寻求堵住能让中国同行躲过2012年关税措施的漏洞。
根据美国商务部的最终决定，台湾厂商面临的反倾销关税为27.55%。中国厂商还面临单独的反补贴关税。
上述关税还必须要获得美国国际贸易委员会(ITC)的确认。将受到影响的公司包括天合光能(Trina Solar)TSL.N、尚德电力(Suntech Power)STP.N和台湾茂迪(Motech)(6244.TWO)。
美国国际贸易委员会将在1月29日之前作出最终决定。(完)
(编译 王兴亚；审校 张涛)
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