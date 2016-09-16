美国出台新规封堵避税漏洞 可能让苹果等跨国企业头痛不已

9月16日 - 路透华盛顿9月15日 - 按照美国周四开始施行的规定，苹果(AAPL.O)等美国跨国公司想要利用税收漏洞将会面临新的限制。当前，各国政府也都在想方设法提高企业税基。

就在欧盟责令苹果补缴上百亿美元税款后不久，美国财政部宣布加强限制，打击企业利用海外税收优惠减少向美国缴税的做法。

“我们正在补上另一个侵蚀我们税基的税收漏洞，”负责税收政策的财政部助理部长Mark Mazur在声明中称。

多国间争夺税收的争执在8月30日升级，欧盟执委会于当日要求苹果向爱尔兰补缴至多130亿欧元(146亿美元)税款，认定爱尔兰通过低税收协议向苹果提供不适当的国家补助。美国财政部长雅各布·卢对此表示，担心欧盟的裁决可能损害美国税基。

分析师质疑，苹果能否因为宣称在爱尔兰的纳税享受海外税惠，就可以减少在美国的纳税。

正常情况下，美国公司可按在海外缴纳的所得税值申报税项减免，并从对美国政府的应缴税额中扣除。美国不会对海外获利收税，除非这些获利被汇回美国。

新规将阻止那些有欠税账单的公司使用“分开报税(splitting)”策略；这个策略使公司可将外国税项减免带入美国，而无需将海外收入汇回。

苹果未对财政部的税务通知置评。这家科技巨头并非唯一一家被欧盟国家补贴调查瞄准的美国公司。

星巴克(SBUX.O)被责令向荷兰政府支付至多3,000万欧元(3,300万美元)税款；亚马逊(AMZN.O)和麦当劳(MCD.N)也正在被欧盟有关部门调查。

新规可能会加剧美欧之间有关公司税问题的紧张关系，同时也使美国公司又少了一个策略，来缓解欧盟越来越激进的税收努力带来的打击。

税务通知明确提及欧盟的国家补贴调查，称其为美国税收收入面临的一个风险。

对于该通知是否会直接影响到苹果的问题，财政部没有置评，但一名发言人称，该通知适用于所有被外国政府要求补税的公司，包括那些受到国家补贴案打击的公司。

美国财政部税务通知：here(完)