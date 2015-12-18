美国众议院通过大规模法案中的永久性减税措施

路透华盛顿12月17日 - 一项包含延长数以10亿美元计企业税赋优惠、以及扩大政府预算赤字的大规模法案周四在众议院获得通过，是多年来民主共和两党达成的最接近大规模税赋和解的一项议案。

众议院以318票对109票的结果通过这项规模达6,220亿美元的措施，为避免政府停止运作跨出一步。

这项法案须送参议院表决，可能与一项1.1万亿(兆)美元支出法案一起表决；该支出法案必须获得通过，以避免再度上演2013年政府关门损及经济的情形。

对于企业游说者及共和党人士而言，通过上述税赋方案是一重大胜利。这项法案让数十项企业临时税负优惠政策成为永久性措施。

美国中产阶级民众也将因此法案而受惠。法案中对学生、低收入父母、教师等人士提供援助，这部分吸引到白宫及众议院民主党人士的支持。

虽然这项税改方案远不及共和党和民主党多年来试图达成的税制全面改革，但它是国会罕见地对重大经济议题采取的行动。美国近年来预算赤字减少，成为通过这项法案的一大助力。

而在范围更广的立法当中，还包括解除实施40年之久的美国原油出口禁令，不过这个历史性举措预料不会对油品市场产生立即影响。

众议院周五料将就法案中的支出部分进行表决。根据在跨党派协商所得出的计画，这项立法将合并处理，参议院将在同一天进行表决。(完)