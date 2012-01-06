罗姆尼的税收计划将扩大美国政府赤字--报告

路透华盛顿1月5日电---美国跨党派智库赋税政策中心(Tax Policy Center)周四发布的报告称，美国共和党总统候选人罗姆尼的税收政策将减少政府收入，增加预算赤字，且使富人较其他纳税人更加受益。

赋税政策中心估计，如果小布什的税收削减在今年年底获准到期，罗姆尼的税收计划将使联邦税收收入在2015年削减6,000亿美元。

该中心表示，如果小布什的税收削减政策获准延期，罗姆尼的税收削减计划将使联邦政府收入在2015年减少1,800亿美元。

Howard Gleckman表示："罗姆尼政府的税收政策类似于小布什，甚至比小布什的税收削减政策还要彻底。"该中心还分析了共和党其他总统候选人的税收政策，包括金里奇(Newt Gingrich)、里克·佩里(Rick Perry)和赫尔曼·凯恩(Herman Cain)。

保守派一直批评罗姆尼未能在如何修复漏洞百出的税制问题上更大胆、更明确。前马萨诸塞州州长罗姆尼是共和党总统候选人，也是将在今年11月总统大选期间挑战现任总统奥巴马的热门人物。

美国国会数月来一直就税收和开支问题僵持不下，这种局面料将持续至11月份的大选，甚至延续到那以後。美国经济处於缓慢复苏中，联邦预算赤字小幅下降。

罗姆尼表示，他希望将小布什政府批准的2001-2003年税收削减政策长期化。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。