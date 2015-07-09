美国国税局就对冲基金的避税策略进行追查--纽约时报

路透7月9日 - 纽约时报报道指出，美国国税局正在追查对冲基金，对所谓的“一篮子选择权”(basket options)避税策略发起挑战，这项策略让业者省下了数以10亿美元计的税款。

报道指出，运用这些选择权的对冲基金必须将之申报在退税项下，如果他们没有这么作就会受到惩罚，报道并称这项新的规定将回溯四年时间。

美国参议院一强势委员会的领导人于去年7月就一篮子选项提交了调查一年之久的报告，当中指控德意志银行(DBKGn.DE)及巴克莱(BARC.L)协助对冲基金避税，并要求主管机关采取更严厉的行动。

该委员会称，银行在账户中以选择权的形式提供这些产品，该账户名义上由银行持有，实际上由对冲基金所掌控，对冲基金买卖这些资产，并从应税短线交易中获利。

之后对冲基金以较低的税率支付长期资本利得，辩称其获利是来自于执行选择权，而非其背后的短线交易。然而委员会发现，这些选择权根本是虚构的。

国税局2010年时表示，一篮子选择权的运作并不像是一选择权，不应以选择权的方式处理，但这项看法并未取得正式规定的地位，而国税局至今也未查缉任何案件。

纽约时报报道称，这项新的国税局指导原则将回溯适用2011年1月1日以来的交易。(完)

(编译 张明钧; 审校 李春喜)

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