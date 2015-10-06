美国财富500强企业于海外留存2.1万亿美元获利以避税--研究

(更正：因英文原文有误，第三段“赋税正义中心”应改为“公民税收正义组织”)

路透华盛顿10月6日 - 根据周二公布的一项研究，美国前500大企业为了避税，在海外累积留存的获利共超过2.1万亿(兆)美元；如果这些获利汇回美国，美国政府将有6,200亿美元的税款收入。

这项研究出自两家左倾的非营利团体，研究发现，财富美国营收500大企业中，近四分之三在百慕达、爱尔兰、卢森堡及荷兰等国家设有避税子公司。

公民税收正义组织及美国公共利益研究团体教育基金两家机构，是根据各家企业向证券交易委员会(SEC)公布的财报资料，得出上述结论。

研究指出，苹果(AAPL.O)在海外留存1,811亿美元，金额为美国企业之冠，如果苹果将这些资金从三个海外避税据点汇回美国，估计将要向美国缴纳592亿美元税款。

研究指出，通用电气(GE)(GE.N)在18个避税据点持有1,190亿美元，微软(MSFT.O)在五个避税据点持有1,083亿美元，辉瑞(PFE.N)在151个避税据点持有740亿美元。

“在2014年年底时，至少有358家公司，也就是财富500强企业的近72%，在避税地区设有子公司，”研究指出。“这358家企业总计设有至少7,622个避税据点。”

研究发现，财富500强企业为了避税，在海外累积超过2.1万亿美元获利，而其中的1.4万亿美元，也就是65%的获利，集中于30家企业。

57家企业已经披露，如果获利没有保留于海外，预计总共要支付1,844亿美元的额外美国税款。研究指出，公告内容显示，这些企业在海外支付的税率约6%，而美国的企业税率为35%。

“国会能够也应该采取强力行动，防止企业使用海外避税据点，这将恢复税制的基本公平，减少赤字，并改善市场功能，”研究结论称。(完)