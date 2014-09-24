《热点透视》美国政府打击税负倒置新规 凸显税制亟需切实改革

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Daniel Indiviglio
路透华盛顿9月23日 - 美国奥巴马政府小幅修改所谓的税负倒置相关规定，反而更加凸显出美国税制必须切实改革的理由。美国财政部周一宣布多项措施，以抑制美国企业为降低税负而收购外国公司的作法。这些措施或许会有一些边际效果。但更大的意义在于，这完全暴露出华府议员未能积极修改美国高税负制度的失败。
一连串税负倒置并购案，引起美国各政党的关注，最受瞩目的可能是其中收购失败的一宗交易，也就是辉瑞(PFE.N)企图以近1,200亿美元收购英国阿斯利康(AZN.L)。税负倒置的好处很明显。虽然许多企业实际付的并非最高税负，但根据Tax Foundation资料，美国企业所得税约39%的最高税率，在发达国家之中名列前茅，也远高于经济合作暨发展组织(OECD)国家平均25%的水准。
此外，美国企业所有汇回本国的海外获利，都必须在美国课税。其他发达国家多数只对本国获利课税。美国政府这种作法的结果，就是除非企业愿意付这笔税，否则海外获利就会被迫滞留外国。这个问题也刺激企业想出更高明的方式钻漏洞。
美国财政部现在运用有限的行政权力，锁定一部分的漏洞开刀。例如，今后美国企业将不得再以“跳房子”贷款避税。外国企业向美国母公司或关系企业提供的贷款，原本就已经被列入课税范围。现在，就算资金绕道经由海外新设的公司输送，也同样需要课税。
这些新规定应该会降低税负倒置交易的好处。但打压税负倒置交易的结果，或许只会变成美国企业不买改卖，把自己卖给外国对手，而非向外收购。唯有降低边际税率，而且整体税制不再让美国企业处于劣势，才能扭转税负倒置的吸引力。
奥巴马有权力选择在短期内采取东拼西凑式的解决方法，但这样也就错过一次机会，利用税负倒置问题促成更重大改革。共和党已经提议进行更广泛的修改，但在是否应扩大税收的问题上，国会两党仍然让政党立场阻碍了修法。在这种僵局之下，税负倒置的问题将不会消失。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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