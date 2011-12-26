美国薪资税问题悬而未决 国会将谈判推至明年

美国总统奥巴马在白宫椭圆形办公室，签署了将薪资税减税延期两个月的法案。摄于12月23日。

* 众参两院就延长减税政策举行快速投票

* 临时决议将财政政策争议搁至2012年再作定论

* 奥巴马及民主党政治得分高於共和党

路透华盛顿12月23日电---美国总统奥巴马周五签署了将薪资税减税延期两个月的法案,让一年来共和党与民主党围绕税收和支出问题的激烈争吵暂告一段落.不过两党交锋将在明年1月再起,并将在2012年选战中成为主要话题.

美国国会参众两院以口头表决方式通过一项议案,将薪资税率维持在4.2%直至明年2月,涉及金额330亿美元.该税率原定在明年1月1日上调至6.2%.议案通过後旋即获奥巴马签署生效.

"我们还有很多工作要做,"奥巴马在白宫表示,"对於中产阶级而言,关键时刻仍未过去...明年将继续有一些至关重要的辩论."

奥巴马带着一场重要的政治胜利前往夏威夷度假,他和民主党在经济复苏仍然脆弱的时刻支持降低美国中产阶级的税收,在这场辩论战中占据了优势.

共和党人众议院议长贝纳(John Boehner)不得不最终退让,在周四同意达成这项短期协议.此前他遭到各方面的批评,其中还包括参议院的共和党议员.

这个临时性决议终於让国会长达一年的政治角力暂时落幕,但只是让双方休战而并未产生任何决定性结论.围绕财政政策的争论将延续下去,不仅在2012年大选年成为热门话题,此後也仍将热议不断.

虽然国会目前处於冬季休会期,要等到1月末才会恢复全面运转,但新任命的谈判代表们预计将很快开始展开工作,讨论如何为工资税削减措施延长到2012年买单.

在国会通过延长工资税减税协议之後几分钟,争论声又再度在国会响起.

共和党众议员Tom Price立即批评短期延长减税的决定.他说,如果参议院民主党领袖里德和美国总统奥巴马愿意做好自己的工作,本来不需要这个法案.

工资税用於支持退休金制度.如果允许工资税上升,将会打击1.6亿在职美国人的收入.

延长工资税减税两个月需要330亿美元,这些资金将通过提高住房融资巨头房利美和房贷美为担保抵押贷款而收取的费用来解决.

投资者可能把上涨的费用转嫁给借款人.分析师表示,费用上涨可能提高抵押贷款的融资成本,但可能不足以减慢房屋市场复苏速度.

根据奥巴马签署的法案,即将到期的失业救济也得到延期.

分析师警告,如果不延长工资税减免,可能损害经济复苏,甚至可能引发另一场衰退.

延长两个月的决定引起一些企业的不满,他们认为,这将为处理工资和税务规划带来麻烦.(完)

--编译 郑茵/张涛;审校 张荻/戴素萍

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