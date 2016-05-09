美国总统奥巴马称新税收法规有助打击腐败并提振经济

路透华盛顿5月6日 - 美国总统奥巴马周五称，一项迟来的要求金融业确定企业真正所有者的规定，将有助于打击腐败和逃税并提振经济。

美国政府周五发布有关2012年起实施的客户尽职调查的最新规定，并提出为防止不法分子利用空壳公司逃税、洗钱和为恐怖活动融资立法。

“这些行动将会使情况发生变化，”奥巴马告诉记者。他表示，它们将帮助政府更好地追踪资金流动情况，并确保企业“支付他们应该缴纳的税项，而不是利用空壳公司和境外账户去...避税。”

奥巴马还呼吁国会通过法案，要求所有在美国境内成立的公司都要向财政部金融犯罪执法网络提供信息。

“这将帮助执法部分更好地调查和防止金融犯罪，”奥巴马告诉记者。

奥巴马还敦促国会提高联邦最低薪资，通过新的贸易协议并简化税法。

他表示，对于富人或企业能够利用的“漏洞，只有国会才能完全堵住”。(完)