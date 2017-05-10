美国税改将冲击中美贸易均衡 人民币需贬1.8-6.3%对冲--德银

路透北京5月10日 - 德意志银行最新报告称，在特朗普的税改提案下，人民币需要贬值1.8%-6.3%来抵消美国税改对中美两国贸易均衡的影响，小于美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的提案的影响（9.5-13.7%）。

而对美国公司利润的一次性征税会导致中国产生一些资本外流，不过资本流出的规模相对较小。中国政府通过削减跨境竞争性企业所得税来抵消美国税收改革的影响的机率很低。

德银认为，特朗普的税改计划称将把美国的企业所得税从35%削减到15%，但并未提及基于目的地的现金流税(DBCFT)，后者是美国众议院议长莱恩的一项核心提议；因而特朗普税改计划对人民币汇率的影响更小，最小化其对中美贸易均衡的影响，人民币需贬值1.8%-6.3%。

与此相对，如果美元/人民币汇率在美国税改后不变，美国对中国的贸易逆差会减少250亿美元，相当于2015年美国对华贸易逆差的6.9%，或者中国2016年GDP的0.25%。

没有基于目的地的现金流税（DBCFT）对美国所有的出口国都是好消息，尤其是中国。这是因为DBCFT对美国生产者的竞争力将来自于其对劳动报酬的不对称税收扣除，与其他许多出口商相比，来自中国的产品更多是劳动密集型。

此外，特朗普的税改计划中包括对美国企业海外利润的一次性征税，这会引发中国的资本外流，但规模不大，因此对人民币汇率仅仅是一次性的温和影响。美国经济分析部门的数据显示，1999-2015年美国企业在华投资的利润中约580亿美元用于对华再投资，假如其中一半需要回流美国，也只会引发中国不到300亿美元的资本流出，少于4月中国货物贸易顺差的380亿美元。

报告并称，预计中国不会采取竞争性减税替代货币贬值来应对美国减税的影响。首先，削减跨境企业所得税会进一步增加中国财政紧张；其次，中国是否有削减企业所得税的需求仍存在争议；最后，减税是一项严格的政策工具，很难确定合适的规模，且需要时间去预估减税可能的影响，一旦实施也很难调整。相反，汇率调整显得更加自然，也是应对外部冲击更灵活的工具。（完）