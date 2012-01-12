奥巴马承诺新税收提案将促进工作机会回归国内

焦点：去年全球银行债券交易自2012年来首增 英退及特朗普助推--调查
路透伦敦2月23日 - 周四公布的一项调查显示，2016年全球主要银行的债券交易收入自2012年以来首次上升，得益于英国人投票离开欧盟和特朗普赢得美国总统大选后债市交易活动增加。
路透华盛顿1月11日电---美国总统奥巴马周三矢言将帮助促进就业机会从海外回归国内,并承诺新的税收议案将对在美国投资的企业给予奖励.美国大选日益临近,奥巴马正极力展现他为控制失业而做的努力.
奥巴马此举显得颇合时宜,可以不声不响地让自己重新赢得公众瞩目,并与在共和党总统候选人角逐中占据领先地位的罗姆尼划清界限,後者被竞争对手指责为企业狙击手,曾在美国裁员并将工作机会移往海外.
奥巴马重点关注那些将工作机会从海外转回国内的企业,并呼吁其它企业效仿.这突显出白宫所提倡的工作机会回归国内正渐成趋势,但一些经济学家认为动能还有待加强.
"我将在未来几周提出新的税收议案,其中将对那些把工作机会转回国内,以及投资美国的企业给予奖励,而那些把职位转往海外的企业将不再享有税收优惠."奥巴马对商界领袖以及联邦和地方政府官员表示.
白宫没有透露这些新思路的具体设想,但重申其要求国会对部分已经颁布的举措进行立法,其中包括将企业研发税收抵免制度固定下来,企业购置新设备享受减税以及增聘员工的企业可享受税收优惠.
任何新的税收议案都需要获得国会批准,而奥巴马在税收政策上面临来自国会共和党人的持续顽强阻击.
奥巴马正在就"美国就业岗位内包"在白宫主持召开研讨会,该信息可能赢得中产阶级选民和工会工人的共鸣,而奥巴马需要他们的支持才能在11月大选中胜出成功连任.
为契合奥巴马连任选战日益亲民的主轴,他强烈呼吁美国公司将更多就业岗位回归美国本土,而多年以来,美国公司热衷於雇聘中国和印度等低薪国家的工人.
在奥巴马作出此番新努力的前一天,原麻州州长罗姆尼(Mitt Romney)赢得新罕布什尔州的共和党总统初选.
罗姆尼在出任公职前,曾领导投资公司贝恩资本(Bain Capital),贝恩资本接手陷入困境的公司,有时会将生产外包给中国和其他新兴市场国家.罗姆尼宣称,他的商业经验将有助於他(在当选後)振兴美国经济.
在白宫方面,奥巴马敦促公司在美国本土投资和雇聘更多员工,而不是将就业岗位转移至海外,称"中国等地区的劳工成本正在上升",而美国工人的生产率在提高.
几乎可以肯定,奥巴马这麽做是出於选举政治考量,他表示,希望下一代制造业岗位"扎根于密歇根、俄亥俄、弗吉尼亚和北卡罗来纳等州",这四个州都是关键性的大选战场.(完)
--编译 郑茵/肖群英;审校 艾茂林
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