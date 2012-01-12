奥巴马承诺新税收提案将促进工作机会回归国内

路透华盛顿1月11日电---美国总统奥巴马周三矢言将帮助促进就业机会从海外回归国内,并承诺新的税收议案将对在美国投资的企业给予奖励.美国大选日益临近,奥巴马正极力展现他为控制失业而做的努力.

奥巴马此举显得颇合时宜,可以不声不响地让自己重新赢得公众瞩目,并与在共和党总统候选人角逐中占据领先地位的罗姆尼划清界限,後者被竞争对手指责为企业狙击手,曾在美国裁员并将工作机会移往海外.

奥巴马重点关注那些将工作机会从海外转回国内的企业,并呼吁其它企业效仿.这突显出白宫所提倡的工作机会回归国内正渐成趋势,但一些经济学家认为动能还有待加强.

"我将在未来几周提出新的税收议案,其中将对那些把工作机会转回国内,以及投资美国的企业给予奖励,而那些把职位转往海外的企业将不再享有税收优惠."奥巴马对商界领袖以及联邦和地方政府官员表示.

白宫没有透露这些新思路的具体设想,但重申其要求国会对部分已经颁布的举措进行立法,其中包括将企业研发税收抵免制度固定下来,企业购置新设备享受减税以及增聘员工的企业可享受税收优惠.

任何新的税收议案都需要获得国会批准,而奥巴马在税收政策上面临来自国会共和党人的持续顽强阻击.

奥巴马正在就"美国就业岗位内包"在白宫主持召开研讨会,该信息可能赢得中产阶级选民和工会工人的共鸣,而奥巴马需要他们的支持才能在11月大选中胜出成功连任.

为契合奥巴马连任选战日益亲民的主轴,他强烈呼吁美国公司将更多就业岗位回归美国本土,而多年以来,美国公司热衷於雇聘中国和印度等低薪国家的工人.

在奥巴马作出此番新努力的前一天,原麻州州长罗姆尼(Mitt Romney)赢得新罕布什尔州的共和党总统初选.

罗姆尼在出任公职前,曾领导投资公司贝恩资本(Bain Capital),贝恩资本接手陷入困境的公司,有时会将生产外包给中国和其他新兴市场国家.罗姆尼宣称,他的商业经验将有助於他(在当选後)振兴美国经济.

在白宫方面,奥巴马敦促公司在美国本土投资和雇聘更多员工,而不是将就业岗位转移至海外,称"中国等地区的劳工成本正在上升",而美国工人的生产率在提高.

几乎可以肯定,奥巴马这麽做是出於选举政治考量,他表示,希望下一代制造业岗位"扎根于密歇根、俄亥俄、弗吉尼亚和北卡罗来纳等州",这四个州都是关键性的大选战场.(完)

--编译 郑茵/肖群英;审校 艾茂林

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