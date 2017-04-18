美国财长努钦警告医保案遇挫后税改可能延迟--金融时报

路透4月17日 - 据金融时报周一报导，美国财长努钦表示，在与国会磋商医保方案遭遇挫败后，特朗普政府的税改时间表势必将有所延迟。

努钦受访时对金融时报表示，让税改于8月份前在国会获得通过并送交特朗普签署的目标“目前并不现实”。

“可以这么说，由于医保的缘故，税改可能会被延迟一些，”努钦对该报称。

努钦同时对金融时报表示，他认同特朗普的看法，即美元短期内的强势正损及出口；但他认为强势美元长期而言是件好事。

“作为世界的货币、主要的储备货币，我认为美元长期保持强势是好事，”金融时报引述努钦的话报导。

特朗普已表示有意简化所得税体系、放宽联邦监管规定、削减企业所得税，并新增税负以敦促企业将生产部门留在美国或迁至美国。

特朗普与国会共和党议员也试图大幅修改奥巴马医保案。

但众议院上月通过新法案以撤销并取代奥巴马医保案的努力无功而返，特朗普政府遭遇了重大挫败。(完)