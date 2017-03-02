美国财长努钦称特朗普税制改革计划中抵押贷款利息抵税不变

芝加哥联储总裁埃文斯谨慎看待进一步升息 称政策成果远未达到通胀目标
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计划，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。
“让我先澄清，我们不会把慈善捐款扣抵拿掉，抵押贷款利息扣抵会保持原样，”努钦在福克斯商业频道接受访问时表示。
在美国总统特朗普就任前，努钦在12月1日向CNBC表示，特朗普打算限制纳税人可以用于扣抵的抵押贷款利息金额。
努钦称，他预期税制改革计划将由国会通过，并在8月时由总统签署。(完)
(编译 张明钧; 审校 张荻)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”
路透华盛顿5月24日 - 美国国会预算办公室(CBO)周三表示，根据共和党旨在废除奥巴马医保(Obamacare)的立法提案，估计有2,300万人将在2026年之前失去医疗保险。这是有关新提案潜在影响的首次计算。
韩国央行媒体官员称，货币政策委员会将指标利率维持在1.25%不变，未进行详细说明。韩国央行总裁李柱烈0220GMT将召开记者会。