美国财长努钦称特朗普税制改革计划中抵押贷款利息抵税不变

路透华盛顿3月1日 - 美国财长努钦周三表示，特朗普政府的税制改革计划，将不会更动抵押贷款利息及慈善捐款做为扣抵额的规定。

“让我先澄清，我们不会把慈善捐款扣抵拿掉，抵押贷款利息扣抵会保持原样，”努钦在福克斯商业频道接受访问时表示。

在美国总统特朗普就任前，努钦在12月1日向CNBC表示，特朗普打算限制纳税人可以用于扣抵的抵押贷款利息金额。

努钦称，他预期税制改革计划将由国会通过，并在8月时由总统签署。(完)