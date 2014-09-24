综述：美国新规为“税负倒置”交易降温 相关题材个股股价受创

图为百元面值的美钞。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透华盛顿/纽约9月23日 - 美国政府周二对“税负倒置”祭出严格的新规定，让相关避税交易打了个寒颤，不论是未完成交易或可能发生的交易都降温，大西洋两岸有十多家公司股价因此大幅下跌。

所谓税负倒置，即美国企业藉由将总部移往海外以躲避高税负。投资人抛售相关题材个股之际，分析师及税法律师则是正在了解当前正在进行中的交易以及未来交易前景受冲击的状况。

尽管新的规定会导致部分税负倒置操作成本升高，或者是操作难度提高，但汉堡王BKW.N表示，该公司仍将持续推进以115亿美元并购加拿大Tim Hortons Inc THI.TO的交易，强调这起交易的着眼点并非完全放在税负利益。

两家公司在宣布继续推进交易的声明中称，“推动此一交易的原因一直是长期成长因素，而非税负利益。”

周一晚间，美国财政部针对现行税负倒置规范，公布较预期更严格的变革。今年美国税负倒置的交易激增，令人担心这可能对美国企业税负基础造成威胁。

这项立即生效的变革，对已完成税负倒置的企业几无影响。但对至少10家正处于此类交易过程与正考虑税负倒置的企业，将产生重大影响。

对买方而言，多数进行中的交易成本将更加昂贵，例如AbbVie Inc (ABBV.N)以547亿美元收购爱尔兰企业Shire Plc (SHP.L)，以及Medtronic Inc (MDT.N)以429亿美元收购Covidien Plc COV.N。

这两个今年最重大的收购案都不太可能完全破局，部分原因是拆伙所需的成本可能更加高昂。例如，AbbVie如果放弃并购协议，必须支付Shire高达16亿美元的罚款。

Medtronic收购Covidien的合约条款则载明，如果美国国会修改税法，则双方都可决定是否退出。财政部的新规定未达上述合约条款的程度，所以如果这个并购案喊停，可能也必须支付一笔拆伙的费用。

**打击“跳格子”式借贷避税**

德意志银行一名分析师表示，由于陷于角力的国会未能有效采取行动，投资人期望总统奥巴马政府能打击税负倒置。但政府公布的规范，影响较预期更加深远。

“目前的税负倒置交易显然很难遂其所愿，”Cenkos Securities生命科学研究主管Navid Malik说。

在税负倒置交易中，通常是一家美国企业收购一家规模较小的国外同业，将税籍变更至税负较低的地点，合并后的公司就可以有很多办法，降低在美国及全球的纳税额。

根据路透资料，自从1980年代初以来，大约有50件这类交易，但半数是在2008-2009年信贷危机以来完成，呈现加快趋势。

财政部此次行动的主要目标之一，是美国跨国企业在海外所持有的国外获利，根据税规，这些获利只要不汇回美国，就可以暂不征税。

财政部新规之一将可防堵税负倒置企业利用“跳房子”(hopscotch)贷款，在动用国外获利时免缴股息税。

另一项规定则将禁止税负倒置企业透过使用“解除掌控”的策略来动用海外获利。该策略对国外部门进行重组，使之不再受到美国的控制。

财政部还收紧了限制，规定税负倒置企业中前美国股东需要持有多少股份才能按美国法律能够享受海外税收待遇。此举将使这类交易更加难以进行。

财政部承认，有一项新规涉及范围太广，足以让非税负倒置企业也受到影响。一不愿具名的资深官员表示，国外企业将一些现金汇到美国子公司，如今可能也会被课税，即将并不涉及税负倒置。

“有一项较小条款...会影响已进行税负倒置或未进行的所有外资企业，”该官员周一对记者表示。

财政部官员周二称，这些规定立即生效，截止周一已经完成的交易不受影响，但稍晚完成的交易将受制约。尽管如此，部分投行人士周二仍对新规的最终版本和时点表示不太确定。

银行人士和分析师也表示，预计财政部还会出台更多政策。“对于打击企业税负倒置，此举是良好且必要的起点；税负倒置致使美国纳税人损失了数以十亿美元计的收入，”智库Economic Policy Institute的税务专家Thomas Hungerford表示。

企业税负倒置情况：reut.rs/1tWc9p7

**股市反应**

英国阿斯利康(AZN.L)股价下跌3.6%。美国药企辉瑞(PFE.N)5月试图以1,180亿美元收购该公司但以失败告终，而财政部新规可能会阻碍辉瑞再次尝试。

艾伯维在美国收盘下挫近2%，而辉瑞下滑0.4%；汉堡王在纽约股市低2.7%。艾伯维官员未立即对最新进展置评。

其他因财政部新规承压的美国上市公司包括：雅培制药(Abbott Laboratories)(ABT.N)下跌2.1%，柯惠医疗(Covidien)COV.N走低2.5%，美敦力(Medtronic)(MDT.N)下挫2.9%，Mylan(MYL.O)由跌转升收涨0.2%。(完)

(编译/审校 张明钧/陈宗琦/戴素萍/朱晓军/李婷仪/郑茵)

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