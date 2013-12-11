美国打击富人海外避税 料有更多瑞士银行配合行动

路透苏黎世12月10日 -第一批瑞士银行已经表示准备好与美国当局合作，配合打击美国富人避税。还有更多银行料将在未来几周加入这一行列。对于瑞士银行业所珍视的保密性，这又是一次新的打击。

根据这个与美国达成的最新协议，监管者要求瑞士各家银行在周一前决定，是否参与这项面向众多瑞士二级银行，由政府安排的计划。

持续到年底的该计划要求各家银行提交一些此前保密的信息，并可能开出罚单，罚金最多相当于银行为美国富人管理的资产金额的50%。如果有银行拒绝美国当局提议，公司及其高级雇员可能遭到刑事起诉。

瑞士金融市场监管局(FINMA)周二表示，大部分银行已接受美方提议，预计短期内还将有更多银行加入，但其未透露银行的具体决定。

两家主要从事零售业务的银行Valiant Holding与BernerKantonalbank(BEKN.S)表示，将坦白交代过去的违规行为并接受罚金。

另一家苏黎世的私营银行和证券公司VontobelHolding(VONN.S)表示也将参与该计划。但其称从未违反美国税务规定，因此无需支付罚金。

Vontobel在美国证券交易委员会(SEC)注册过一家实体机构，并在2008年瑞士银行业严打风暴愈演愈烈之际，开始将与美国富人的业务转入该机构。

许多上市的瑞士私有银行，包括EFG International(EFGN.S)和Banque Cantonale deGeneve(BCVN.S)表示尚未作出决定。私营银行Hyposwiss的东家St. GallerKantonalbank(SGKN.S)称已经向瑞士监管当局表明意向，但要等到董事会正式批准后才能向投资者透露其决定。

大型金融机构Lombard Odier & Cie称还在考虑该怎么做。J. Safra Sarasin、UnionBancaire Privee和Mirabaud等其他机构周二未回复置评请求。

一位法务专家指出，FINMA将周一设为做出决定的最后期限，不过是想试探国内银行的意向，他们其实还有三周时间决定是否参加计划。这项计划有法律约束效力的最后期限是年底。

“我想最后会有大概100家银行主动配合，未来几周就能看到究竟有多少家银行会向当局压力屈服，”伯尔尼大学的商业法教授PeterV. Kunz说道。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

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