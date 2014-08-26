市场热谈：税负倒置交易蔚为风潮 但美国部分企业已打退堂鼓

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透纽约8月25日 - 诸多新闻或许闹得沸沸扬扬，但美国企业为避税而并购的兴致可能开始降温。

提供收购建议的银行家和律师周一表示，汉堡王BKW.N有意透过税负倒置交易将税籍迁往海外，进而收购加拿大Tim HortonsTHI.TO，这不应被视为未来会出现更多此类交易的迹象。

他们表示，那些主要为节税考量而寻求收购海外同业的美国企业，面对节节高升的价格、管理上的问题，以及美国政府出手遏制的担忧，让它们愈来愈想打退堂鼓。

税负倒置交易允许美国企业将税籍迁往爱尔兰、英国和荷兰等国，而汉堡王的案例则是迁往加拿大，该国的税法比美国更加有利。尤有甚者，一些跨国企业不愿留在美国境内，因为美国政府会对海外获利课税。在一些管辖区域，企业则无需为这些获利缴税。

2014年迄今，已有九件企业进行税负倒置交易的个案，为历年来最多。汉堡王周日的并购案则是最新一桩，公司希望透过收购加拿大咖啡和甜甜圈连锁商Tim Hortons将税籍迁往海外。加拿大整体企业税赋较美国来得更低。

撮合交易的人士目前表示，税负倒置市场正在放缓。他们指出，与已宣布的税负倒置交易相比之下，放弃的交易要多得多。

在11月国会选举到来前，税负倒置交易将面临越来越多的政治审查。奥巴马政府近几周表示，正在想方设法增加企业进行税负倒置交易的难度，并减少此类交易带来的好处。

在政府当局的反对下，部分企业打了退堂鼓。对其他企业而言，交易标的也变得过于昂贵。

“有些考虑税负倒置交易的客户已经放弃了，”Goodwin Procter合伙人Joe Johnson称，“大家确实更为关注交易价格，并问道‘这个(价格)有道理吗？总结算来，真的值得吗？’”

近几周来，美国零售商Walgreen WAG.N放弃将税籍移往欧洲，药界巨擘默克(MRK.N)和生物技术企业Biogen-Idec (BIIB.O)均公开表明反对以税负倒置为主要目的进行交易。

交易员表示，在此背景下，越来越多的交易告吹，而部分企业执行长目前则选择直接以现金而非股权进行收购，以期获准进行税负倒置。

**跨国公司的海外资金**

交易撮合者称，税负倒置的交易可能会放缓，但不会完全停止，因为跨国公司希望避免在海外的获利被美国国税局(IRS)征税。

以辉瑞(Pfizer)(PFE.N)为例，该公司试图收购阿斯利康(AZN.L)，以通过税负倒置避税。根据该公司2013年提交的公开信息，其总现金的80%，即约270亿美元放在海外。数据显示，Mylan(MYL.O)公司93%的现金在美国之外。Mylan正以53亿美元收购雅培(ABT.N)的欧洲仿制药业务，以便将税籍迁至荷兰。

2004年，美国国会为美国跨国公司实施“减税期”，允许它们以5.25%的税率将海外获利汇回国内。第二次减税期2009年在参议院遭否决，因批评者称财政部因此损失数以十亿美元计的税收。

而考虑进行税负倒置的公司也在权衡，美国政府是否会在未来几年实施全面的税收改革，这可能使它们将海外资金汇回国内时不必按当前的35%税率缴税。

这使得部分公司暂时搁置税负倒置交易计划。

“(进行税负倒置交易)要费这么大周折，感觉像成了国家公敌。如果只获得两年的益处呢？另外，并购整合也不可能一下子就完成，投入很多而收益寥寥，那又何必呢？”一名资深投行人士表示。

**昂贵的收购目标**

与此同时，并购价格也在上涨，由于预期自己将被收购，位于税收政策更优惠地区的潜在收购目标股价也在节节攀升。

总部设在欧洲、被视作收购目标的企业股价大涨，如Jazz Pharmaceuticals(JAZZ.O)和阿斯利康今年迄今分别攀升了27%和24%，跑赢制药类股指数.DRG的11%升幅。

因此，税负倒置交易代价不菲。据汤森路透数据，买方今年平均收购价都低于目标公司过去一年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的13倍。相比之下，据汤森路透数据，艾伯维收购Shire的价格为后者EBITDA的24倍，而美敦力收购价为柯惠医疗EBITDA的14.3倍。

“这些收购被热炒得厉害，价格也因此水涨船高。大部分情况下，收购都不值那个价，”一家大型医疗保健企业的董事会成员称，他因未获授权与媒体沟通所以要求不具名。

由于经济收益前景日渐模糊，其他管理难题也愈发显得突出。至少有两家医疗保健企业的董事表示，税负倒置交易有时可能导致人才流失，因为这些交易通常要求大多董事会议在新的税籍地举行，并要求重要高管常驻该地。

“只需腾出时间去国外某地参加季度董事会议，听上去倒是挺简单，”律师事务所Simpson Thacher & Bartlett的公司合伙人Mario Ponce表示。

“但是如果进入并购交易或维权阶段，董事会必须经常碰头，就我们所见，这会成为管理负担。”(完)

(编译 戴素萍/许娜/李春喜/朱晓军；审校 龚芳/白云)

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