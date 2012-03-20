如何借鉴苹果构建合适的股息策略

路透纽约3月19日电---苹果并不是分析师认为可能派息的唯一一家知名公司.投资者可以通过买进可能提高派息的公司股票,在可靠收入与股价收益之间求得最佳平衡.

苹果(AAPL.O)坐拥接近1,000亿美元的现金,将启动派息与股票回购计划,三年内将总计付出450亿美元.

苹果将从7月开始派发每股2.65美元的季度股息,这将是其1995年以来首次派息.

许多机构投资者一直期望有这麽一天.苹果2011年每股盈余(EPS)锐增83%,但其股票的市盈率(本益比)却与铁路或杂货店股票为伍,而不像是创新性科技企业.

苹果的庞大现金头寸是其市盈率较低的一个原因,因为投资者似乎认为股东永远也不会得到这些现金的恩泽.

想想苹果,关於应该如何建立股息策略,有以下建议:

**其他科技公司料将仿效**

分析师预计,与苹果同行业的其它大型科技公司将会跟风,并增派股息.

"若有哪家公司能使得派发股息成为一件很酷的事,那就是苹果,"美国晨星(Morningstar)基金分析师Christopher Davis指出,该公司旗下有股利基金.

很多科技公司资产负债表的现金水平高於行业均值,且品牌声名显赫,他们看来更像是传统的价值型公司,而非1990年代後期各种新奇的成长型股票.後者的估值较低或许有助於这些技术巨头公司维持股价涨势,即便股市扬升势头受挫依然如此.

目前微软(Microsoft)(MSFT.O)的股息收益率达2.4%,思科(Cisco Systems)(CSCO.O)的股息收益率为1.6%.分析师称,若这些大盘科技公司增派股息,会使得它们对於基金管理公司和其他机构投资者而言更富吸引力.

增派股息的动议有望在美国矽谷遍地开花.苹果即将派发的股息相当於收益率1.8%.谷歌(Google)(GOOG.O)现在沦为不派息的最大规模科技公司之一.该公司坐拥近450亿美元现金,市净率(股价净值比,市账率)为3.5倍,远低於苹果的7.1倍.

"消化悬而未决的摩托罗拉移动收购案将暂时占去他们的精力,但较长期而言,谷歌的核心业务将产生大量现金,派息是让现金运作的一种途径,"Hudson Square Research分析师Daniel Ernst称.

购买科技型上市交易基金(ETF),也许是赚取该行业可能的股息增长的另一种方式.例如规模95亿美元的Technology Select SPDR(XLKS.L)就重仓持有苹果、微软、IBM(IBM.N)和美国电话电报公司(T.N)等分红股,这些合计占该基金资产的41%.在其持仓中排名第五位的是谷歌,占5.3%.

每购买100美元该基金的成本为0.18美元,收益率为1.33%.

**分红型基金不断增长**

股市去年的动荡使得派息策略愈发受到欢迎.据Morningstar公布的数据显示,分红型基金和ETF去年合计流入173亿美元资金,尽管更广泛的投资者撤离股票基金.

这种趋势有增无减,不过也面临新的风险:低红利税时代告终.红利税规定势必要恢复到前美国总统布什(布希)(George W. Bush)的时代,这意味着股息将按最高39.6%的一般所得税率征税.而目前红利税率仅为15%.

关注股息的投资者们表示,公司派息是资产负债表强健的信号,也是一种得到验证的商业模式.Federated Investors资深证券分析师Linda Duessel表示,像强生(Johnson & Johnson)(JNJ.N)(JNJ.N)和艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)等有派息传统的企业,往往能在动荡市况下保持坚挺,就正是得益於派息.

此外,许多绩优股(蓝筹股)企业所支付的股息率要高於10年期美国公债收益率,後者目前约在2.4%.尽管这些股票的风险要高於美国公债,但是对於那些谋求收益的投资者来说,绩优股企业那较高的现金头寸无疑是具有吸引力的.

购买资产管理规模达96亿美元的基金Vanguard Dividend Growth(VDIGX.O),是投资那些上调股息的企业的方式之一.该基金的收益率为1.9%,每购买100美元份额的成本为0.34美元.Automatic Data Processing(ADP.O)、Occidental Petroleum(OXY.N)和百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)均是该基金的重仓股.

该基金在市场上涨时,往往表现落後.譬如今年迄今为止,该基金上涨了7.1%,较标准普尔500指数低5个百分点.

不过这支基金的长期表现较好.过去10年中,它的年化收益率达到5.6%,或较标普500指数高出1.7个百分点.(完)

--编译 肖群英/张涛/王翔琼/洪曦;审校 高琦/程琳

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