降低支付系统威胁是优先要务--美国波士顿联储总裁

路透1月30日 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周五称，电子支付系统遭到攻击是金融稳定性方面的一个严重隐忧，美国联邦储备委员会(美联储/FED)和其它央行应采取防范行动。

罗森格伦在巴塞尔银行监管委员会的演讲中，并未评论货币政策或经济。他警告各国央行应采取预防性措施，防范复杂的支付领域“诸多潜在缺陷”。

罗森格伦事先准备的演讲中称，若系统遭到攻击“导致消费者和企业无法交易，可能导致严重混乱，有可能瘫痪经济。”

“采取国防等级的安全措施，而不只是商业等级别，虽然成本较高，但将使支付系统可靠许多，”他称。(完)

(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)

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