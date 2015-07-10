大多数美国智能手机用户至少每小时看一次手机--调查

路透7月9日（记者 Suzannah Gonzales） - 盖洛普周四发布的报告显示，超过一半的美国智能手机用户每小时看数次手机，大多数美国人全天带着手机，很多人晚上也不离开手机。

报告指出，11%的受访者表示每隔几分钟看一次手机，41%的受访者称每小时看几次手机。另外20%的受访者称大概每小时看一次手机，28%的受访者看手机的频率更低。

盖洛普对来自全美50个州的15,747名拥有智能手机的美国成年人进行了调查，调查时间为4月17日至5月18日。误差幅度为1%。

报告没有提到用户看手机的目的，比如查看邮件、发短信或上网等。

报告称，年轻人看手机最为频繁。18-29岁的受访者中，22%称每隔几分钟看一次手机，而65岁或更年长者中只有3%这么做。

81%的受访者称他们醒着的时候几乎一直把手机放在附近，63%的受访者称睡觉的时候也把手机放在附近。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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