特斯拉工程师加盟苹果自动驾驶专家团队

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透底特律/旧金山8月21日（记者 Paul Lienert/Julia Love） - LinkedIn上的消息显示，电动汽车厂商特斯拉(TSLA.O)一名高级工程师加盟苹果(AAPL.O)，这是苹果打造自动驾驶专家团队的努力之一。
Jamie Carlson的LinkedIn个人资料显示他已经离开特斯拉并加入了苹果。LinkedIn个人资料显示至少还有六名拥有开发自动驾驶技术和系统经验的工程师加入了苹果。
无法联络到这七名工程师。苹果拒绝发表评论。
消息人士曾表示，苹果正在开发一款汽车，并在研究自动驾驶技术。不清楚苹果是否打算设计一款自动驾驶汽车。
Carlson的LinkedIn个人资料显示，他8月加入苹果，在一个特别项目组任职。
截至7月，Carlson是特斯拉自动驾驶汽车项目的工程师；此前他为Gentex Corp汽车视觉系统工作。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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