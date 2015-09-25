据称谷歌Android系统将面临美国反垄断机构审视--彭博

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透9月25日 - 彭博新闻报道指出，谷歌(GOOGL.O)的移动设备操作系统Android将面临美国反垄断机构的审视。
彭博引述消息人士说法指出，美国联邦贸易委员会(FTC)已经与司法部达成共识，将就谷歌的Android业务进行调查。
报道称，消息人士说质询仍在初步阶段，或许最后不会成案。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。