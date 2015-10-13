热点聚焦：美国企业投资偏好改变 青睐软件和高科技设备

资料图片：1月在拉斯维加斯举行的国际消费电子展上，一名男子正与机器手臂握手。 REUTERS/Rick Wilking

路透纽约10月13日 - 贝克(Kim Beck)曾经认为拥有工厂里的大型生产设备对制造商很重要。现在，他不这么想了。

作为一家有80名工人、为汽车厂生产设备的俄亥俄州公司执行长，贝克现在将工厂的大部分以及重型设备都租赁给了另一家公司，后者为其现场焊接和切割金属。这样一来，他就能拿到现金，用于招募工程师和程序设计师来设计激光驱动产品的新生产线。“这是一个好得多的做生意的办法，”他表示。

贝克对重型设备看法的改变，只是一场正在进行、范围更大的美国企业投资方式转变的一部分。

与以往投资建筑和大型设备不同，企业现在更多地投资软件和高科技设备。这些设备通常没有以往的“标志性设备”那么重、也没那么贵。例如，许多企业正改用云服务来处理后勤工作。

变化如此之快，以至于官方投资数据无法描绘出企业扩大和升级产能的所有方式。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦及其同僚已经指出，投资支出仅温和复苏，同时他们仍在争论是否应该升息，但与整体数据所显示的景象相比，这可能没那么令人担忧。

商务部追踪软件、研发和书籍、电影、音乐、甚至贺卡等“艺术原创品”的支出。但那并不包括训练人员使用新机器，或聘雇薪资更高专家维修的成本。未能掌握到跌价的全面影响，也可能导致投资数据误差。

数十年以来，经济学家都认为就业岗位应与投资同步增长。但目前，企业尽管有高获利且资产负债表状态良好，且即便他们继续招募员工，其支出增加的速度也没有以往复苏时期快。

富国银行证券经济分析师Tim Quinlin指出，当前设备支出仅比衰退前的高峰增长15%。在之前持续时间有可比性的三波周期中，设备支出较前波高峰水准平均增加近三分之二。

这种改变引起华盛顿的关注。白宫经济顾问委员会主席福尔曼上个月在一场演讲时表示，2010年以来，让许多决策制定者和经济学家忧虑的投资放慢情况，多可归因于设备支出增长放缓。然而，知识产权(IP)和其他非实体资产投资却一直在加速。

福尔曼对路透表示，不同于机器设备支出的是，新科技和技能的投资，通常会产生也能惠及其他事业的结果。“我们知道那能产生正面的溢出效应。”(图表：link.reuters.com/cyz75w)

然而并非人人都是赢家。

**减小规模**

研究企业投资趋势的斯坦福大学经济学家Nicholas Bloom称，研发和软件等领域的支出通常让高技能员工获益，“确实帮助提高生产率，”他表示，“但这或许也让低技能员工更加容易被取代。”

Bloom称，许多旧式设备的生产商也不得不更新产品，将生产转至海外，抑或是在满足国内日益减少的需求的同时，加大对发展中市场的出口。

Buehler Aeroglide就是这样一个例子，该公司生产的工业干燥机用于狗粮及谷物生产厂。“客户当然希望机器尺寸更小，”该公司执行长称。这家公司已将一些设备的尺寸缩减五分之一，以便让空气更快地通过。

对各行业及地区的制造业者的采访显示，许多企业不想回归老路。他们表示，当成长加强时，他们可能投资更多，但他们将把更多资金投资于专利权和新产品开发等所谓无形资产。

总部位于芝加哥的Madison Industries就是一个例子，该公司生产过滤和医疗设备，年营收约为50亿美元。该公司执行长Larry Gies称，其客户越来越需要小批量的专门产品，而不是大量的相同产品。“当你需要这样的灵活性时，通常需要更多员工，而不是生产同样东西的机器。”

价格下滑也起了作用。“我买的每一样东西--软件、机器人、机械，凡是你能说的出来的--其单位成本都降低了，”Gies说道。“所以我达到了相同的效果，但成本减半。”

真空吸尘器生产商Bissell Homecare执行长Mark Bissell指，与三年前相比，他在设备上的支出减少了10-15%。原因何在？因为制造真空吸尘器的基本技术，例如吸塑成形，都没有多大改变，所以没有必要花大价钱购买新机器。

“我们的投资实际上增加了，不过构成发生了改变，”他说道，并称随着整个行业都在积极融入新功能与无线技术，他在专利和工艺方面的投入反而增加了。

一些企业领导人称，最近一次经济衰退影响深远，是改变他们投资方式的原因所在。

能使用多年的建筑和机械，在经济下滑时可能很快成为沉重负担。Automatic Feed执行长贝克称，2010年他被迫在一天内解雇70名员工，占员工总数的一大半，因为公司供货的汽车业已一落千丈。

即便是在此次经济衰退前，贝克已在关注设备的升级换代，并意识到把钱花在研发使用激光而非钢刀切割金属的机械上，这样效果更好。“我们确实不再对资本设备支出设定预算了，”他说道，“我喜欢这样。”(完)