谷歌创立虚拟现实部门 由关键高管运营--报导

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透1月12日 - Re/code援引知情人士的报导称，谷歌(GOOGL.O)创立虚拟现实部门，负责产品管理团队的高管Clay Bavor接手该部门。
报导指出，Bavor为谷歌产品管理副总裁，负责一些关键应用，包括Gmail、Google Drive和Google Docs等，高级副总裁Diane Greene将接手他目前的职责。
Re/code称，谷歌发言人证实了上述变化，但没有发表其他评论。
路透在正常办公时间外无法立即联络到谷歌发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
路透首尔1月5日 - 韩国Electronic Times周四引述未具名消息人士报导，三星电子对盖乐世(Galaxy)S8智能手机初步设定的产量目标为1,000万部。