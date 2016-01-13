版本:
中国
美国大选专题 | 2016年 1月 13日 星期三 16:35 BJT

谷歌创立虚拟现实部门 由关键高管运营--报导

路透1月12日 - Re/code援引知情人士的报导称，谷歌(GOOGL.O)创立虚拟现实部门，负责产品管理团队的高管Clay Bavor接手该部门。

报导指出，Bavor为谷歌产品管理副总裁，负责一些关键应用，包括Gmail、Google Drive和Google Docs等，高级副总裁Diane Greene将接手他目前的职责。

Re/code称，谷歌发言人证实了上述变化，但没有发表其他评论。

路透在正常办公时间外无法立即联络到谷歌发表评论。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

更多 美国大选专题

热门文章

编辑推荐

文章推荐