美国个股：谷歌创立虚拟现实部门 由关键高管运营--报导

纽约期市：原糖从两个月高位急挫，受尾盘抛售拖累
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月12日 - Re/code援引知情人士的报导称，谷歌 创立虚拟现实部门，负责产品管理团队的高管Clay Bavor接手该部门。
报导指出，Bavor为谷歌产品管理副总裁，负责一些关键应用，包括Gmail、Google Drive和Google Docs等，高级副总裁Diane Greene将接手他目前的职责。
Re/code称，谷歌发言人证实了上述变化，但没有发表其他评论。
路透在正常办公时间外无法立即联络到谷歌发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月19日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二从两个月高位大幅下跌，交投旺盛，受挫于3月/5月合约价差交易激发的抛售，以及一波技术型卖盘信号，形成了潜在的利空图形。
路透伦敦/米兰1月19日 - 欧洲股市周四下滑，但法国航空座椅生产商Zodiac Aerospace's 获Safran 提出以90亿美元收购后股价暴涨22.8%。
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