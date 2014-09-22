易安信探寻合并可能 与戴尔和惠普举行磋商

亚股下跌同时美元回吐涨幅 因朝鲜紧张局势升温
路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透9月21日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情消息人士报导，企业数据存储设备制造商--易安信电脑系统EMC.N就合并事宜与戴尔和惠普(HPQ.N)举行了磋商。
报导称，因面临来自一维权股东的压力，以及长期任职的执行长料将退休，易安信正探寻包括出售在内的各种选项。
华尔街日报称，在与戴尔的磋商方面，鉴于两家公司的相对规模，戴尔可能不打算全面收购易安信，而是寻求收购其核心存储业务等资产。
惠普与易安信的合并谈判持续了大约一年时间，数周前谈判破裂，因在财务条款方面存在分歧，并且担心两家公司的股东可能否决合并交易。报导称，易安信与戴尔之间的谈判情况仍不清楚。
易安信和惠普拒绝就该报导置评。路透在美国常规工作时间外尚未立刻联系上戴尔置评。
华尔街日报报导，摩根大通(JPM.N)为易安信就其选项提供咨询服务。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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路透新加坡4月18日 - 亚洲股市周二回落，同时美元回吐之前因美国财长努钦支持美元强势的讲话而录得的涨幅，因朝鲜紧张局势升级打压人气。
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
路透4月18日 - 评级机构穆迪表示： * 日本经济正在积聚动能，出口增长和预期中的财政支持举措提供支撑 * 预期日本政策刺激将为国内经济带来支持，抵消美国贸易政策可能进一步转向保护主义带来的下行风险 * 日本短期经济增长前景面临的风险大致平衡 * 自日本政府于2016年8月公布财政刺激方案之后，该国经济正显示出通胀攀升的迹象 (完) (编译 徐文焰；审校 张荻)