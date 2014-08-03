微软就专利许可费争端 在美国起诉三星电子

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透8月1日 - 微软(MSFT.O)周五起诉三星电子(005930.KS)，控诉在微软宣布收购诺基亚NOK1V.HE手机业务的意向后，三星在去年秋季拒绝支付专利许可费。
微软在向曼哈顿联邦法院提交的诉讼中寻求向三星追讨有关费用，但未公开披露相关金额。
三星电子在声明中表示，将“详细”评估诉讼，然后做出适当回应。
微软正设法在移动设备市场与安装谷歌(GOOGL.O)安卓(Android)操作系统的产品相竞争。微软曾试图说服安卓手机生产商向其支付专利许可费，来增加这些厂商的成本。多数大型手机厂商如三星、LG (066570.KS)和宏达电(2498.TW)，已经同意支付。
诉讼称，在与微软签署2011年协议后的第一个会计年度，三星向微软支付了专利费。然而，在微软去年宣布收购诺基亚交易后，三星最初拒绝再次支付费用。
三星认为，诺基亚并购交易违背了其与微软签订的专利授权协议。最终，三星向微软支付了专利费，但拒绝支付利息。(完)
(编译 王兴亚；审校 白云)
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