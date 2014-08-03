微软就专利许可费争端 在美国起诉三星电子

路透8月1日 - 微软(MSFT.O)周五起诉三星电子(005930.KS)，控诉在微软宣布收购诺基亚NOK1V.HE手机业务的意向后，三星在去年秋季拒绝支付专利许可费。

微软在向曼哈顿联邦法院提交的诉讼中寻求向三星追讨有关费用，但未公开披露相关金额。

三星电子在声明中表示，将“详细”评估诉讼，然后做出适当回应。

微软正设法在移动设备市场与安装谷歌(GOOGL.O)安卓(Android)操作系统的产品相竞争。微软曾试图说服安卓手机生产商向其支付专利许可费，来增加这些厂商的成本。多数大型手机厂商如三星、LG (066570.KS)和宏达电(2498.TW)，已经同意支付。

诉讼称，在与微软签署2011年协议后的第一个会计年度，三星向微软支付了专利费。然而，在微软去年宣布收购诺基亚交易后，三星最初拒绝再次支付费用。

三星认为，诺基亚并购交易违背了其与微软签订的专利授权协议。最终，三星向微软支付了专利费，但拒绝支付利息。(完)

(编译 王兴亚；审校 白云)

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