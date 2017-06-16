（更正）分析：美国科技股涨势动摇 但并未搅乱股市

资料图片：2016年4月，3D打印的苹果公司标识及股票走势曲线。 REUTERS/Dado Ruvic

更正：因译文有误，内文第八段改为“苹果正逼近在iPhone 6销售周期的估值高峰”，非“在iPhone 6销售周期，苹果正逼近估值高峰水平”；第一个小标下第二段改为“对于标普500回报过于集中感到不安”，非“对科技股的回报越发不满”

路透纽约6月15日 - 五家最大的美国科技公司过去一周损失的市值可能足以买下飞机制造商波音，但标准普尔500指数.SPX仍设法保持在纪录高点附近。

苹果(AAPL.O)、谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)、微软(MSFT.O)、亚马逊(AMZN.O)和Facebook(FB.O)是美国最大的五只科技股，他们的合计市值自上周四以来缩水了大约1,200亿美元。

截至周四，标准普尔500科技股指数.SPLRCT创出一年来最大的五日跌幅。

这次下跌再度由权重股苹果和Alphabet领头。在美国经济显现一些疲弱迹象之际，投资者撤离今年表现最好的板块，转进股息较高的股票。

“我认为这是非常正常的撤退。科技股此前的表现确实很好。所有的人都突然警觉起来并说，‘天哪，也许我们冲得太猛了，’并后退一点点，”马萨诸塞州沃尔瑟姆Commonwealth Financial的投资总监Brad McMillan表示。

在受创的科技股当中，Alphabet周四收低0.8%，此前经纪商Canaccord Genuity将该股评级由“买进”降至“持有”。

Fort Pitt资本集团资深股票研究分析师Kim Forrest表示，这引发了较大范围的科技股卖压涌现。

苹果股价周四收低0.6%，五天来的跌势扩大至6.9%。巴克莱分析师Mark Moskowitz写道，苹果正逼近在iPhone 6销售周期的估值高峰，这或许意味着下一代手机销售前景倘若不如预期，则股价可能震荡走低。

社交媒体公司Snap(SNAP.N)周四首度以首次公开发行(IPO)价格17美元作收。

贝莱德环球资产配置基金经理人Russ Koesterich表示，一些投资者出脱科技股，转进其他类股，比如惨跌的能源类股。“这比较像是由上涨的股票转进下跌的股票，而非投资者较大范围地转进安全投资标的当中，”他称。

尽管近期下跌，但科技股仍是今年迄今表现最好的，累计上涨了17.4%，同期的标普500指数整体涨幅为8.6%。

**美国经济数据疲弱之际关注估值**

今年以来，包括苹果及Alphabet在内的公司，股价都一路飞涨，且按照它们在指标股指中所占的较大权重地位，不禁令人担心这整个市场涨幅过于集中在这些少数科技巨擘。

“我们过去四五周就感觉客户对于标普500回报过于集中感到不安，”瑞银证券美国股市和衍生品策略部执行长Julian Emanuel说道。“好像(科技股)的修正即将到来。”

美国近期一些经济数据的疲弱表现，更是加重了市场对今年稍早科技股涨势的担忧。

美国上月非农就业岗位增加13.8万个，远低于预期的增加18.5万个。美国商务部周三公布，5月零售销售较前月下滑0.3%，为2016年1月以来最大。此外，劳工部公布，5月消费者物价指数(CPI)下降0.1%，较上年同期上扬1.9%，为去年11月以来最低增幅。

受疲弱数据打压，美国公债收益率周三跌至去年11月初以来最低。

“在收益率下降导致利率交易主导市场之时，科技股是被抛售的板块之一，”Nuveen旗下关联公司TIAA Investments首席投资策略师Brian Nick表示，这是因为投资者需要在支付股息的股票中寻求更高收益。

**标普500指数展现韧性**

尽管科技类股过去五个交易日下挫3.7%，但标普500指数.SPX基本未变，同期仅下滑0.05%。

标普指数展现出韧性，归因于投资者只是把资金转投其他板块如金融股以及更具防御性的板块如房地产股。

“感觉就是一场已经持续数天的资金轮动，科技股走软，”Eaton Vance股票投资总监Edward Perkin称，“过去几天表现良好的是那些与债券更相似的个股。”(完)