电信设备商Arris和Pace拟收购谷歌机顶盒业务--彭博

路透纽约12月9日电---彭博周日援引知情消息人士报导,电信设备企业Arris Group(ARRS.O)和Pace PlcPIC.L拟收购谷歌向有线电视公司出售电视机顶盒和其它设备的业务部门,这两家公司提出的收购要约目前为条件最佳的.

据报导,谷歌(GOOG.O)12月7日收到多份针对Motorola Home业务的收购要约,该业务是谷歌5月以125亿美元收购摩托罗拉移动时的收获之一.彭博之前曾报导,谷歌希望出售该业务能带来约20亿美元收入.

知情消息人士对彭博表示,谷歌今年有50%的可能宣布出售Motorola Home,但也可能推迟出售该业务.

谷歌5月收购摩托罗拉移动,是为加强专利储备.

无法立即联系上谷歌、Arris和Pace对此置评.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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